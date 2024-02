Ausblick: AP Moeller - Maersk A-S (A) öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal

AP Moeller - Maersk A-S (A) wird sich am 08.02.2024 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.12.2023 beendeten Quartals äußern.

Im Schnitt gehen 10 Analysten von einem Verlust von -205,632 DKK je Aktie aus. Im Vorjahresviertel waren 1635,09 DKK je Aktie erzielt worden.

11 Analysten erwarten im Schnitt einen Umsatz von 78,62 Milliarden DKK – das wäre ein Abschlag von 36,42 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 123,65 Milliarden DKK umgesetzt worden waren.

Für das aktuell abgelaufene Fiskaljahr rechnen 20 Analysten nun im Schnitt mit einem Gewinn je Aktie von 1458,33 DKK im Vergleich zu 9444,58 DKK im entsprechenden fiskalischen Vorjahr. Den Umsatz sehen 20 Analysten durchschnittlich bei 350,24 Milliarden DKK, gegenüber 565,72 Milliarden DKK im entsprechend vorherigen Fiskaljahreszeitraum.

Redaktion finanzen.at