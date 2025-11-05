Ausblick: AP Moeller - Maersk A-S (B) legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

AP Moeller - Maersk A-S (B) wird am 06.11.2025 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2025 – vorstellen.

13 Analysten erwarten beim EPS im Schnitt einen Gewinn von 53,02 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren 1315,05 DKK je Aktie erzielt worden.

Die Umsatzschätzungen von 13 Analysten für das letzte Quartal bewegen sich bei 13,49 Milliarden USD, was einem Umsatz von 107,05 Milliarden DKK im Vorjahresviertel gegenübersteht.

Für das laufende Fiskaljahr erwarten 24 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 152,99 USD, wohingegen im Vorjahr noch 2671,20 DKK vermeldet worden waren. Auf der Umsatzseite schätzen 21 Analysten im Schnitt, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 52,37 Milliarden USD erwirtschaftet werden sollen, während es ein Jahr zuvor noch 382,55 Milliarden DKK waren.

Redaktion finanzen.at