A.P. Moeller - Maersk A-S Aktie

A.P. Moeller - Maersk A-S für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 861837 / ISIN: DK0010244508

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Times + Sales
Börsenplätze
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
05.11.2025 07:01:06

Ausblick: AP Moeller - Maersk A-S (B) legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

AP Moeller - Maersk A-S (B) wird am 06.11.2025 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2025 – vorstellen.

13 Analysten erwarten beim EPS im Schnitt einen Gewinn von 53,02 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren 1315,05 DKK je Aktie erzielt worden.

Die Umsatzschätzungen von 13 Analysten für das letzte Quartal bewegen sich bei 13,49 Milliarden USD, was einem Umsatz von 107,05 Milliarden DKK im Vorjahresviertel gegenübersteht.

Für das laufende Fiskaljahr erwarten 24 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 152,99 USD, wohingegen im Vorjahr noch 2671,20 DKK vermeldet worden waren. Auf der Umsatzseite schätzen 21 Analysten im Schnitt, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 52,37 Milliarden USD erwirtschaftet werden sollen, während es ein Jahr zuvor noch 382,55 Milliarden DKK waren.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu A.P. Moeller - Maersk A-S (B)mehr Nachrichten

Analysen zu A.P. Moeller - Maersk A-S (B)mehr Analysen

26.08.25 A.P. Moeller - Maersk A-S Underweight JP Morgan Chase & Co.
30.07.25 A.P. Moeller - Maersk A-S Underweight JP Morgan Chase & Co.
14.05.25 A.P. Moeller - Maersk A-S Hold Deutsche Bank AG
09.05.25 A.P. Moeller - Maersk A-S Underperform Bernstein Research
25.04.25 A.P. Moeller - Maersk A-S Underweight JP Morgan Chase & Co.
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

A.P. Moeller - Maersk A-S (B) 1 825,00 2,41% A.P. Moeller - Maersk A-S (B)

Letzte Top-Ranking Nachrichten

02.11.25 Oktober 2025: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen im abgelaufenen Monat
02.11.25 KW 44: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
02.11.25 Bitcoin, Ether & Co. im Oktober 2025: Monatsbilanz der Kryptowährungen
01.11.25 Oktober 2025: Das sind die besten und schlechtesten DAX-Aktien
01.11.25 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen

Börse aktuell - Live Ticker

ATX im Minus -- DAX leichter -- Wall Street stabil erwartet -- Asiens Börsen schließlcih uneinheitlich
Am heimischen Aktienmarkt geht es am Mittwoch schwächer zu. Der deutsche Aktienmarkt notiert mit Verlusten. An der Wall Street dürfte es seitwärts gehen. An den asiatischen Aktienmärkten geht es zur Wochemitte in unterschiedliche Richtungen.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen