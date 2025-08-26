A.P. Moeller - Maersk A-S Aktie

1 801,00EUR -44,50EUR -2,41%
A.P. Moeller - Maersk A-S für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 861837 / ISIN: DK0010244508

26.08.2025 07:03:54

AP Moeller - Maersk A-S (B) Underweight

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für A.P. Moller-Maersk mit einem Kursziel von 8450 dänischen Kronen auf "Underweight" belassen. Enormes Überangebot sei eine anhaltende Herausforderung für die Container-Branche, schrieb Alexia Dogani in ihrem am Dienstag vorliegenden Kommentar. Sie erwartet eine Fortsetzung der Erosion der Frachtraten./ag/ajx

Veröffentlichung der Original-Studie: 26.08.2025 / 00:22 / BST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 26.08.2025 / 00:27 / BST

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: A.P. Moeller - Maersk A-S (B) Underweight
Unternehmen:
A.P. Moeller - Maersk A-S (B) 		Analyst:
JP Morgan Chase & Co. 		Kursziel:
8 450,00 DKK
Rating jetzt:
Underweight 		Kurs*:
1 848,00 € 		Abst. Kursziel*:
-
Rating update:
Underweight 		Kurs aktuell:
13 470,00 DKK 		Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name::
Alexia Dogani 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

