A.P. Moeller - Maersk A-S Aktie
|1 801,00EUR
|-44,50EUR
|-2,41%
WKN: 861837 / ISIN: DK0010244508
AP Moeller - Maersk A-S (B) Underweight
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für A.P. Moller-Maersk mit einem Kursziel von 8450 dänischen Kronen auf "Underweight" belassen. Enormes Überangebot sei eine anhaltende Herausforderung für die Container-Branche, schrieb Alexia Dogani in ihrem am Dienstag vorliegenden Kommentar. Sie erwartet eine Fortsetzung der Erosion der Frachtraten./ag/ajx
Veröffentlichung der Original-Studie: 26.08.2025 / 00:22 / BST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 26.08.2025 / 00:27 / BST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: A.P. Moeller - Maersk A-S (B) Underweight
|
Unternehmen:
A.P. Moeller - Maersk A-S (B)
|
Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|
Kursziel:
8 450,00 DKK
|
Rating jetzt:
Underweight
|
Kurs*:
1 848,00 €
|
Abst. Kursziel*:
-
|
Rating update:
Underweight
|
Kurs aktuell:
13 470,00 DKK
|
Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name::
Alexia Dogani
|
KGV*:
-
