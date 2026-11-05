Aperam Aktie
WKN DE: A1H5UL / ISIN: LU0569974404
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05.11.2026 07:01:06
Ausblick: Aperam legt Quartalsergebnis vor
Aperam wird am 06.11.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlichen, das zum 30.09.2026 abgelaufen ist.
Im Durchschnitt erwarten 3 Analysten einen Quartalsgewinn je Aktie von 0,370 EUR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen noch einen Verlust von -0,280 EUR je Aktie vermeldet.
5 Analysten erwarten im Schnitt beim Umsatz eine Steigerung von 11,26 Prozent gegenüber dem im Vorjahresquartal erwirtschafteten Umsatz von 1,41 Milliarden EUR. Demnach gehen die Experten für das abgelaufene Quartal im Schnitt von einem Umsatz von 1,57 Milliarden EUR aus.
Beim Ausblick auf das Fiskaljahr belaufen sich die Schätzungen von 10 Analysten im Schnitt auf einen Gewinn je Aktie von 2,43 EUR, gegenüber 0,130 EUR je Aktie im Vorjahr. Auf der Umsatzseite prognostizieren 10 Analysten im Durchschnitt 6,52 Milliarden EUR, nachdem im Vorjahr 6,08 Milliarden EUR generiert worden waren.
Redaktion Finanzen.net
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