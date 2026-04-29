Aperam Aktie
WKN DE: A1H5UL / ISIN: LU0569974404
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29.04.2026 07:01:06
Ausblick: Aperam präsentiert Quartalsergebnisse
Aperam veröffentlicht am 30.04.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel.
2 Analysten erwarten beim EPS im Schnitt einen Gewinn von 0,100 EUR je Aktie. Ein Jahr zuvor waren -0,240 EUR je Aktie erzielt worden.
Beim Umsatz erwarten insgesamt 3 Analysten im Schnitt eine Abschwächung von 5,99 Prozent auf 1,56 Milliarden EUR. Im Vorjahresviertel hatte Aperam noch 1,66 Milliarden EUR umgesetzt.
11 Analysten geben in Bezug auf das laufende Fiskaljahr Schätzungen von einem durchschnittlichen Gewinn von 1,93 EUR je Aktie aus. Im Vorjahr waren 0,130 EUR je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 10 Analysten für das aktuelle Fiskaljahr im Schnitt von 6,70 Milliarden EUR, gegenüber 6,08 Milliarden EUR im Vorjahreszeitraum, aus.
Redaktion finanzen.at
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