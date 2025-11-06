Ausblick: Aperam zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

Aperam lässt sich am 07.11.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wird Aperam die Bilanz zum am 30.09.2025 beendeten Jahresviertel offenlegen.

1 Analyst geht in ihren Schätzung von einem EPS von 0,010 EUR aus. Im letzten Jahr hatte Aperam einen Gewinn von 2,47 EUR je Aktie eingefahren.

3 Analysten erwarten im Schnitt einen Umsatz von 1,46 Milliarden EUR – das wäre ein Abschlag von 2,30 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 1,49 Milliarden EUR umgesetzt worden waren.

8 Analysten geben in Bezug auf das laufende Fiskaljahr Schätzungen von einem durchschnittlichen Gewinn von 0,892 EUR je Aktie aus. Im Vorjahr waren 3,20 EUR je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 8 Analysten für das aktuelle Fiskaljahr im Schnitt von 6,42 Milliarden EUR, gegenüber 6,26 Milliarden EUR im Vorjahreszeitraum, aus.

Redaktion finanzen.at