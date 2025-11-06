Aperam Aktie
WKN DE: A1H5UL / ISIN: LU0569974404
|
06.11.2025 07:01:06
Ausblick: Aperam zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel
Aperam lässt sich am 07.11.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wird Aperam die Bilanz zum am 30.09.2025 beendeten Jahresviertel offenlegen.
1 Analyst geht in ihren Schätzung von einem EPS von 0,010 EUR aus. Im letzten Jahr hatte Aperam einen Gewinn von 2,47 EUR je Aktie eingefahren.
3 Analysten erwarten im Schnitt einen Umsatz von 1,46 Milliarden EUR – das wäre ein Abschlag von 2,30 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 1,49 Milliarden EUR umgesetzt worden waren.
8 Analysten geben in Bezug auf das laufende Fiskaljahr Schätzungen von einem durchschnittlichen Gewinn von 0,892 EUR je Aktie aus. Im Vorjahr waren 3,20 EUR je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 8 Analysten für das aktuelle Fiskaljahr im Schnitt von 6,42 Milliarden EUR, gegenüber 6,26 Milliarden EUR im Vorjahreszeitraum, aus.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Aperam S.A.mehr Nachrichten
|
06.11.25
|Ausblick: Aperam zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel (finanzen.net)
|
23.10.25
|Erste Schätzungen: Aperam verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel (finanzen.net)
|
08.10.25
|Aperam welcomes European Commission proposal to address global overcapacity in the steel sector (EQS Group)
|
01.10.25
|Aperam update on Q3 2025 market & financial trends (EQS Group)
|
12.09.25
|Aperam Builds on Strong Legacy with Appointment of New CEO (EQS Group)
|
12.09.25
|Aperam Builds on Strong Legacy with Appointment of New CEO (EQS Group)
|
31.07.25
|Aperam publishes its Half Year Report for 2025 (EQS Group)
|
30.07.25
|Ausblick: Aperam informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse (finanzen.net)