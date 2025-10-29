Ausblick: APi Group gewährt Anlegern Blick in die Bücher

APi Group präsentiert in der am 30.10.2025 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.09.2025 endete.

11 Analysten prognostizieren im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,396 USD gegenüber 0,170 USD im Vorjahresquartal.

10 Analysten erwarten im Schnitt einen Umsatz von 2,01 Milliarden USD – das wäre ein Zuwachs von 9,93 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 1,83 Milliarden USD umgesetzt worden waren.

Für das Fiskaljahr rechnen 11 Analysten im Durchschnitt mit einem Gewinn je Aktie von 1,44 USD, gegenüber -0,560 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 10 Analysten durchschnittlich auf 7,75 Milliarden USD geschätzt, nachdem im Vorjahr 7,02 Milliarden USD generiert wurden.

Redaktion finanzen.at