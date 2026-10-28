Aqualis Offshore Aktie
WKN DE: A119TZ / ISIN: NO0010715394
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28.10.2026 07:01:06
Ausblick: Aqualis Offshore legt Quartalsergebnis vor
Aqualis Offshore gibt am 29.10.2026 die Zahlen für das am 30.09.2026 abgelaufene Quartal bekannt.
3 Analysten gehen im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 0,023 USD aus. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,500 NOK erwirtschaftet worden.
Laut einer Schätzung von 3 Analysten wird der Umsatz für das abgeschlossene Quartal voraussichtlich 90,7 Millionen USD betragen, verglichen mit 886,1 Millionen NOK im gleichen Zeitraum des Vorjahres.
In Bezug auf das laufende Fiskaljahr haben 3 Analysten ihre Schätzungen abgegeben. Durchschnittlich erwarten die Experten einen Gewinn von 0,087 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren hier -0,420 NOK je Aktie vermeldet worden. Beim Umsatz gehen 3 Analysten im Schnitt von insgesamt 355,2 Millionen USD aus im Gegensatz zu 3,68 Milliarden NOK Jahresumsatz im Vorjahr.
Redaktion finanzen.at
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