Ausblick: Archrock präsentiert Quartalsergebnisse

Archrock präsentiert am 05.05.2026 die Bilanzzahlen zum am 31.03.2026 beendeten Jahresviertel.

6 Analysten schätzen, dass Archrock für das jüngste Quartal im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,461 USD vermelden wird. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 0,400 USD je Aktie erwirtschaftet.

6 Analysten erwarten im Schnitt beim Umsatz eine Steigerung von 8,98 Prozent gegenüber dem im Vorjahresquartal erwirtschafteten Umsatz von 347,2 Millionen USD. Demnach gehen die Experten für das abgelaufene Quartal im Schnitt von einem Umsatz von 378,4 Millionen USD aus.

Beim Ausblick auf das Fiskaljahr gehen 6 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 1,98 USD aus. Im Vorjahr waren 1,83 USD je Aktie erlöst worden. Auf der Umsatzseite erwarten 6 Analysten im Durchschnitt 1,56 Milliarden USD, nachdem im Vorjahr 1,49 Milliarden USD in den Büchern gestanden hatten.

Redaktion finanzen.at