Ausblick: Ares Commercial Real Estate stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Ares Commercial Real Estate wird in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 07.11.2025 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel öffnen, das am 30.09.2025 abgelaufen ist.

7 Analysten erwarten beim EPS im Schnitt einen Verlust von -0,029 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren -0,110 USD je Aktie erzielt worden.

5 Analysten erwarten auf der Umsatzseite durchschnittlich eine Verringerung um 70,75 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 38,3 Millionen USD. Dementsprechend gehen die Experten bei Ares Commercial Real Estate für das abgelaufene Quartal von einem Umsatz von 11,2 Millionen USD aus.

Insgesamt erwarten 7 Analysten für das aktuell laufende Fiskaljahr einen durchschnittlichen Verlust von -0,404 USD je Aktie, gegenüber -0,640 USD je Aktie im Vorjahr. Den Jahresumsatz setzen 5 Analysten durchschnittlich auf 47,1 Millionen USD fest. Im Vorjahr waren noch 92,0 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at