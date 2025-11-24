Arrowhead Pharmaceuticals Aktie

Arrowhead Pharmaceuticals für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A2AGYB / ISIN: US04280A1007

24.11.2025 07:01:06

Ausblick: Arrowhead Pharmaceuticals stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

Arrowhead Pharmaceuticals lässt sich am 25.11.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wird Arrowhead Pharmaceuticals die Bilanz zum am 30.09.2025 beendeten Jahresviertel offenlegen.

12 Analysten schätzen, dass im abgelaufenen Quartal im Schnitt ein Ergebnis von -0,112 USD je Aktie eingefahren wurde. Das wäre ein Plus von 91,82 Prozent im Verhältnis zum EPS des Vorjahresviertels, als -1,370 USD je Aktie erzielt worden waren.

Die durchschnittliche Umsatzprognose von 10 Analysten für das vergangene Quartal liegt bei 175,3 Millionen USD, während im Vorjahresquartal ein Umsatz von 0,0 Millionen USD erzielt wurde.

Für das jüngst beendete Fiskaljahr prognostizieren 13 Analysten im Durchschnitt einen Gewinn je Aktie von 0,152 USD, gegenüber -5,000 im entsprechenden Fiskalvorjahr. Der Umsatz wird von 13 Analysten durchschnittlich auf 761,2 Millionen USD geschätzt, nachdem im Zeitraum zuvor 3,6 Millionen USD erwirtschaftet wurden.

Redaktion finanzen.at

Aktien in diesem Artikel

Arrowhead Pharmaceuticals Inc 35,16 7,95% Arrowhead Pharmaceuticals Inc

