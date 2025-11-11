Ausblick: Asahi Group öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal

Asahi Group wird am 12.11.2025 die Geschäftsergebnisse zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal offenlegen.

Die Prognosen von 2 Analysten erwarten beim Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal im Durchschnitt 42,36 JPY. Dies würde einem Zuwachs von 2,27 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal entsprechen, in welchem Asahi Group 41,42 JPY je Aktie vermeldete.

2 Analysten erwarten auf der Umsatzseite durchschnittlich eine Verringerung um 0,51 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 788,99 Milliarden JPY. Dementsprechend gehen die Experten bei Asahi Group für das abgelaufene Quartal von einem Umsatz von 784,92 Milliarden JPY aus.

Die Erwartungen von 11 Analysten für das laufende Fiskaljahr gehen von einem durchschnittlichen Gewinn von 119,54 JPY je Aktie aus. Ein Jahr zuvor waren 126,66 JPY je Aktie erlöst worden. Beim Umsatz rechnen 11 Analysten für das aktuelle Fiskaljahr im Schnitt mit insgesamt 2.930,93 Milliarden JPY, gegenüber 2.939,42 Milliarden JPY im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.at