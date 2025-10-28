Erste Schätzungen: Asahi Group präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

Asahi Group wird voraussichtlich am 12.11.2025 Zahlen zum jüngsten Quartal vorlegen, das am 30.09.2025 abgelaufen ist.

2 Analysten gehen im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 42,36 JPY aus. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 41,42 JPY erwirtschaftet worden.

Auf der Umsatzseite erwarten 2 Analysten ein Minus von 0,51 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Durchschnittlich prognostizieren die Experten einen Umsatz von 784,92 Milliarden JPY. Im Vorjahreszeitraum waren noch 788,99 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.

Die Prognosen von 11 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn je Aktie von 120,55 JPY, gegenüber 126,66 JPY je Aktie im Vorjahr. Beim Jahresumsatz erwarten 11 Analysten durchschnittlich 2.933,41 Milliarden JPY im Vergleich zu 2.939,42 Milliarden JPY im vorherigen Jahr.

Redaktion finanzen.at