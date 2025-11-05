Aspen Aerogels Aktie
WKN DE: A115KY / ISIN: US04523Y1055
|
05.11.2025 07:01:06
Ausblick: Aspen Aerogels zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel
Aspen Aerogels wird am 06.11.2025 das Zahlenwerk zum am 30.09.2025 ausgelaufenen Quartal vorlegen.
6 Analysten prognostizieren im Schnitt einen Verlust je Aktie von -0,022 USD gegenüber -0,170 USD im Vorjahresquartal.
7 Analysten gehen im Schnitt von einer Umsatzabschwächung um 37,43 Prozent auf 73,4 Millionen USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 117,3 Millionen USD in den Büchern gestanden.
Die Schätzungen von 6 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich im Durchschnitt auf einen Verlust je Aktie von -3,805 USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen einen Gewinn je Aktie von 0,170 USD einfahren können. Beim Umsatz gehen 7 Analysten von durchschnittlich 303,7 Millionen USD aus, nachdem im Vorjahr 452,7 Millionen USD erwirtschaftet worden waren.
Redaktion finanzen.at
