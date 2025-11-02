Ausblick: Aspo (New) verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

Aspo (New) wird sich am 03.11.2025 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2025 beendeten Quartals äußern.

4 Analysten erwarten beim EPS im Schnitt einen Gewinn von 0,158 EUR je Aktie. Ein Jahr zuvor waren 0,070 EUR je Aktie erzielt worden.

Aspo (New) soll das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 143,8 Millionen EUR abgeschlossen haben – davon gehen 4 Analysten durchschnittlich aus. Das entspricht einem Abschlag von 1,90 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 146,6 Millionen EUR erwirtschaftet worden waren.

Die Erwartungen von 4 Analysten für das laufende Fiskaljahr gehen von einem durchschnittlichen Gewinn von 0,626 EUR je Aktie aus. Ein Jahr zuvor waren 0,140 EUR je Aktie erlöst worden. Beim Umsatz rechnen 4 Analysten für das aktuelle Fiskaljahr im Schnitt mit insgesamt 596,6 Millionen EUR, gegenüber 592,6 Millionen EUR im Vorjahreszeitraum.

