17.08.2025 07:01:06

Ausblick: Aspo (New) legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

Aspo (New) wird am 18.08.2025 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorstellen.

Die Prognosen von 4 Analysten erwarten beim Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal im Durchschnitt 0,139 EUR. Dies würde einem Zuwachs von 98,57 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal entsprechen, in welchem Aspo (New) 0,070 EUR je Aktie vermeldete.

In Sachen Umsatz gehen 4 Analysten für das vergangene Quartal von durchschnittlich 165,0 Millionen EUR aus – eine Steigerung von 7,46 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte Aspo (New) einen Umsatz von 153,5 Millionen EUR eingefahren.

In Bezug auf das laufende Fiskaljahr haben 4 Analysten ihre Schätzungen abgegeben. Durchschnittlich erwarten die Experten einen Gewinn von 0,573 EUR je Aktie. Ein Jahr zuvor waren hier 0,140 EUR je Aktie vermeldet worden. Beim Umsatz gehen 4 Analysten im Schnitt von insgesamt 634,6 Millionen EUR aus im Gegensatz zu 592,6 Millionen EUR Jahresumsatz im Vorjahr.

Börse aktuell - Live Ticker

Gipfel von Trump und Putin: ATX zog vor dem Wochenende kräftig an -- DAX schließt stabil -- Wall Street letztlich gespalten -- Asiens Börsen beenden Handel uneinheitlich
Der heimische Aktienmarkt legte vor dem Wochenende kräftig zu, während der deutsche Aktienmarkt um die Nulllinie pendelte. Die US-Börsen zeigten sich mit unterschiedlicher Tendenz. Die asiatischen Börsen fanden am Freitag keine gemeinsame Richtung.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

