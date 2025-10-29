Ausblick: Astellas Pharma gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

Astellas Pharma stellt am 30.10.2025 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vor.

Die Prognosen von 3 Analysten erwarten beim Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal im Durchschnitt 0,199 USD. Dies würde einem Zuwachs von 53,08 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal entsprechen, in welchem Astellas Pharma 0,130 USD je Aktie vermeldete.

Im abgelaufenen Quartal soll Astellas Pharma nach den Prognosen von 5 Analysten 3,23 Milliarden USD umgesetzt haben. Das entspricht einer Steigerung um 4,21 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 3,10 Milliarden USD umgesetzt worden.

Für das aktuelle Fiskaljahr prognostizieren 12 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,599 USD, gegenüber 0,190 im Vorjahr. Der Umsatz wird von 13 Analysten auf durchschnittlich 13,42 Milliarden USD geschätzt, nachdem im Vorjahr 12,54 Milliarden USD generiert wurden.

Redaktion finanzen.at