Ausblick: AudioCodes öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal

AudioCodes präsentiert in der am 04.11.2025 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.09.2025 endete.

2 Analysten schätzen, dass AudioCodes für das jüngste Quartal im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,097 USD vermelden wird. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 0,090 USD je Aktie erwirtschaftet.

2 Analysten erwarten im Schnitt beim Umsatz eine Steigerung von 0,71 Prozent gegenüber dem im Vorjahresquartal erwirtschafteten Umsatz von 60,2 Millionen USD. Demnach gehen die Experten für das abgelaufene Quartal im Schnitt von einem Umsatz von 60,7 Millionen USD aus.

Beim Ausblick auf das Fiskaljahr gehen 2 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 0,495 USD aus. Im Vorjahr waren 0,500 USD je Aktie erlöst worden. Auf der Umsatzseite erwarten 2 Analysten im Durchschnitt 243,4 Millionen USD, nachdem im Vorjahr 242,2 Millionen USD in den Büchern gestanden hatten.

Redaktion finanzen.at