AudioEye Aktie
WKN DE: A2NB1Z / ISIN: US0507342014
|
03.11.2025 07:01:06
Ausblick: AudioEye mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal
AudioEye äußert sich am 04.11.2025 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2025 abgelaufenen Quartals.
Im Schnitt gehen 4 Analysten von einem Gewinn von 0,178 USD je Aktie aus. Im Vorjahresviertel waren -0,100 USD je Aktie erzielt worden.
Den Umsatz betreffend erwarten 5 Analysten einen Zuwachs von 14,89 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal. Hier liegen die Erwartungen bei durchschnittlich 10,3 Millionen USD gegenüber 8,9 Millionen USD im Vorjahrszeitraum.
Beim Ausblick auf das Fiskaljahr gehen 4 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 0,698 USD aus. Im Vorjahr waren -0,360 USD je Aktie erlöst worden. Auf der Umsatzseite erwarten 5 Analysten im Durchschnitt 40,4 Millionen USD, nachdem im Vorjahr 35,2 Millionen USD in den Büchern gestanden hatten.
Redaktion finanzen.at
