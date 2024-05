Ausblick: Aumann präsentiert Quartalsergebnisse

Aumann präsentiert in der am 15.05.2024 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 31.03.2024 endete.

Die Schätzung von 1 Analyst geht beim Ergebnis je Aktie von 0,220 EUR aus. Damit hätte sich das EPS im Verhältnis zum Vorjahresergebnis um 144,44 Prozent erhöht. Damals waren 0,090 EUR je Aktie in den Büchern gestanden.

1 Analyst erwartet auf der Umsatzseite eine Steigerung von 13,60 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 55,7 Millionen EUR. Dementsprechend geht der Experte bei Aumann für das abgelaufene Quartal von einem Umsatz von 63,3 Millionen EUR aus.

Insgesamt erwarten 2 Analysten für das aktuell laufende Fiskaljahr einen durchschnittlichen Gewinn von 1,24 EUR je Aktie, gegenüber 0,640 EUR je Aktie im Vorjahr. Den Jahresumsatz setzen 2 Analysten durchschnittlich auf 333,2 Millionen EUR fest. Im Vorjahr waren noch 289,6 Millionen EUR in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at