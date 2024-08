Ausblick: Aurskog Sparebank Primary Capital Certificates öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal

Aurskog Sparebank Primary Capital Certificates wird in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 14.08.2024 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel öffnen, das am 30.06.2024 abgelaufen ist.

1 Analyst geht in ihren Schätzung von einem EPS von 5,66 NOK aus. Im letzten Jahr hatte Aurskog Sparebank Primary Capital Certificates einen Gewinn von 12,73 NOK je Aktie eingefahren.

Im abgelaufenen Quartal soll Aurskog Sparebank Primary Capital Certificates nach der Prognose von 1 Analyst 112,6 Millionen NOK umgesetzt haben. Das entspricht einem Abschlag von 52,00 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 234,6 Millionen NOK umgesetzt worden.

Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr wird von 1 Analyst ein Gewinn je Aktie von 19,63 NOK prognostiziert. Im Vorjahr waren es 46,51 NOK je Aktie gewesen. Beim Umsatz schätzt 1 Analyst , dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 451,6 Millionen NOK umgesetzt werden sollen, gegenüber 948,1 Millionen NOK im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.at