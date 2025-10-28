Erste Schätzungen: Aurskog Sparebank Primary Capital Certificates präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

Aurskog Sparebank Primary Capital Certificates lädt voraussichtlich am 12.11.2025 zur Finanzkonferenz und wird dort die Zahlen zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel vorlegen.

Im Durchschnitt erwartet 1 Analyst einen Quartalsgewinn je Aktie von 4,41 NOK. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen noch einen Gewinn von 12,33 NOK je Aktie vermeldet.

Die Schätzung von 1 Analyst bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal beläuft sich auf 112,9 Millionen NOK – ein Minus von 63,34 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Aurskog Sparebank Primary Capital Certificates 308,0 Millionen NOK erwirtschaften konnte.

Der Ausblick von 1 Analyst auf das laufende Fiskaljahr beläuft sich auf einen Gewinn je Aktie von 20,18 NOK. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen einen Gewinn je Aktie von 51,00 NOK vermelden können. Auf der Umsatzseite beläuft sich die Erwartung von 1 Analyst auf 445,3 Millionen NOK, nachdem im Vorjahr 1,19 Milliarden NOK in den Büchern standen.

