Ausblick: AutoCanada zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal

AutoCanada wird am 13.11.2025 die Geschäftsergebnisse zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal offenlegen.

Im Durchschnitt erwarten 6 Analysten einen Quartalsgewinn je Aktie von 0,851 CAD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen noch einen Gewinn von 0,260 CAD je Aktie vermeldet.

AutoCanada soll das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 1,32 Milliarden CAD abgeschlossen haben – davon gehen 6 Analysten durchschnittlich aus. Das entspricht einem Abschlag von 18,93 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1,63 Milliarden CAD erwirtschaftet worden waren.

Auf das gesamte laufende Fiskaljahr blickend, rechnen 7 Analysten im Schnitt mit einem Gewinn von 2,32 CAD je Aktie. Im Vorjahr war hier ein Verlust von -2,930 CAD je Aktie vermeldet worden. Den Umsatz taxieren 7 Analysten durchschnittlich auf 5,15 Milliarden CAD, gegenüber 5,35 Milliarden CAD im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at