AutoCanada Aktie
WKN DE: A1C43V / ISIN: CA05277B2093
|
29.10.2025 06:21:33
Erste Schätzungen: AutoCanada präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel
AutoCanada stellt voraussichtlich am 13.11.2025 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal vor.
6 Analysten schätzen im Schnitt, dass AutoCanada im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,877 CAD je Aktie erwirtschaftet hat. Im Vorjahresviertel waren es noch 0,260 CAD je Aktie gewesen.
6 Analysten erwarten im Schnitt einen Umsatz von 1,33 Milliarden CAD – das wäre ein Abschlag von 18,23 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 1,63 Milliarden CAD umgesetzt worden waren.
Einen Ausblick auf das laufende Fiskaljahr geben 7 Analysten ab. Sie prognostizieren durchschnittlich einen Gewinn von 2,48 CAD je Aktie, gegenüber -2,930 CAD je Aktie im Vorjahreszeitraum. Den Jahresumsatz sahen 7 Analysten durchschnittlich bei 5,16 Milliarden CAD. Im Vorjahr waren 5,35 Milliarden CAD erwirtschaftet worden.
Redaktion finanzen.at
