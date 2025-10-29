Erste Schätzungen: AutoCanada präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

AutoCanada stellt voraussichtlich am 13.11.2025 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal vor.

6 Analysten schätzen im Schnitt, dass AutoCanada im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,877 CAD je Aktie erwirtschaftet hat. Im Vorjahresviertel waren es noch 0,260 CAD je Aktie gewesen.

6 Analysten erwarten im Schnitt einen Umsatz von 1,33 Milliarden CAD – das wäre ein Abschlag von 18,23 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 1,63 Milliarden CAD umgesetzt worden waren.

Einen Ausblick auf das laufende Fiskaljahr geben 7 Analysten ab. Sie prognostizieren durchschnittlich einen Gewinn von 2,48 CAD je Aktie, gegenüber -2,930 CAD je Aktie im Vorjahreszeitraum. Den Jahresumsatz sahen 7 Analysten durchschnittlich bei 5,16 Milliarden CAD. Im Vorjahr waren 5,35 Milliarden CAD erwirtschaftet worden.

