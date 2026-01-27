Avnet Aktie
WKN: 850355 / ISIN: US0538071038
|
27.01.2026 07:01:06
Ausblick: Avnet legt Quartalsergebnis vor
Avnet wird am 28.01.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorstellen.
5 Analysten erwarten beim EPS im Schnitt einen Gewinn von 0,951 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren 0,990 USD je Aktie erzielt worden.
5 Analysten erwarten im Schnitt einen Umsatz von 6,02 Milliarden USD – das wäre ein Zuwachs von 6,38 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 5,66 Milliarden USD umgesetzt worden waren.
Für das Fiskaljahr rechnen 5 Analysten im Durchschnitt mit einem Gewinn je Aktie von 4,32 USD, gegenüber 2,75 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 5 Analysten durchschnittlich auf 23,86 Milliarden USD geschätzt, nachdem im Vorjahr 22,20 Milliarden USD generiert wurden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Avnet Inc.
|
07:01
|Ausblick: Avnet legt Quartalsergebnis vor (finanzen.net)
|
28.10.25
|Ausblick: Avnet legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor (finanzen.net)
|
05.08.25
|Ausblick: Avnet präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel (finanzen.net)
Analysen zu Avnet Inc.
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Avnet Inc.
|42,80
|-0,93%