Ausblick: Avnet legt Quartalsergebnis vor

Avnet wird am 28.01.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorstellen.

5 Analysten erwarten beim EPS im Schnitt einen Gewinn von 0,951 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren 0,990 USD je Aktie erzielt worden.

5 Analysten erwarten im Schnitt einen Umsatz von 6,02 Milliarden USD – das wäre ein Zuwachs von 6,38 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 5,66 Milliarden USD umgesetzt worden waren.

Für das Fiskaljahr rechnen 5 Analysten im Durchschnitt mit einem Gewinn je Aktie von 4,32 USD, gegenüber 2,75 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 5 Analysten durchschnittlich auf 23,86 Milliarden USD geschätzt, nachdem im Vorjahr 22,20 Milliarden USD generiert wurden.

Redaktion finanzen.at