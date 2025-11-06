Aziyo Biologic a Aktie
WKN DE: A2QD87 / ISIN: US05479K1060
|
06.11.2025 07:01:06
Ausblick: Aziyo Biologics A veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal
Aziyo Biologics A wird am 07.11.2025 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlichen, das zum 30.09.2025 abgelaufen ist.
Die Schätzungen von 2 Analysten gehen beim Ergebnis je Aktie von durchschnittlich -0,155 USD aus. Damit hätte sich das EPS im Verhältnis zum Vorjahresergebnis um 53,03 Prozent erhöht. Damals waren -0,330 USD je Aktie in den Büchern gestanden.
2 Analysten erwarten auf der Umsatzseite durchschnittlich eine Steigerung von 12,33 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 5,9 Millionen USD. Dementsprechend gehen die Experten bei Aziyo Biologics A für das abgelaufene Quartal im Schnitt von einem Umsatz von 6,7 Millionen USD aus.
Die Schätzungen von 2 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich im Durchschnitt auf einen Verlust je Aktie von -0,625 USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen einen Verlust je Aktie von -1,860 USD einfahren können. Beim Umsatz gehen 2 Analysten von durchschnittlich 24,4 Millionen USD aus, nachdem im Vorjahr 24,4 Millionen USD erwirtschaftet worden waren.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Aziyo Biologics Inc Registered Shs -A-mehr Nachrichten
|
06.11.25
|Ausblick: Aziyo Biologics A veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal (finanzen.net)
|
13.08.25
|Ausblick: Aziyo Biologics A stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor (finanzen.net)
|
07.05.25
|Ausblick: Aziyo Biologics A informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse (finanzen.net)
Analysen zu Aziyo Biologics Inc Registered Shs -A-mehr Analysen
Aktien in diesem Artikel
|Aziyo Biologics Inc Registered Shs -A-
|0,94
|-1,85%