Aziyo Biologic a Aktie

WKN DE: A2QD87 / ISIN: US05479K1060

06.11.2025 07:01:06

Ausblick: Aziyo Biologics A veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal

Aziyo Biologics A wird am 07.11.2025 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlichen, das zum 30.09.2025 abgelaufen ist.

Die Schätzungen von 2 Analysten gehen beim Ergebnis je Aktie von durchschnittlich -0,155 USD aus. Damit hätte sich das EPS im Verhältnis zum Vorjahresergebnis um 53,03 Prozent erhöht. Damals waren -0,330 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

2 Analysten erwarten auf der Umsatzseite durchschnittlich eine Steigerung von 12,33 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 5,9 Millionen USD. Dementsprechend gehen die Experten bei Aziyo Biologics A für das abgelaufene Quartal im Schnitt von einem Umsatz von 6,7 Millionen USD aus.

Die Schätzungen von 2 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich im Durchschnitt auf einen Verlust je Aktie von -0,625 USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen einen Verlust je Aktie von -1,860 USD einfahren können. Beim Umsatz gehen 2 Analysten von durchschnittlich 24,4 Millionen USD aus, nachdem im Vorjahr 24,4 Millionen USD erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at

Aziyo Biologics Inc Registered Shs -A- 0,94 -1,85% Aziyo Biologics Inc Registered Shs -A-

