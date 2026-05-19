Azrieli Group Aktie

WKN DE: A0RK78 / ISIN: IL0011194789

19.05.2026 07:01:06

Ausblick: Azrieli Group legt Quartalsergebnis vor

Azrieli Group stellt am 20.05.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal vor.

Die Schätzung von 1 Analyst beläuft sich auf 3,58 ILS je Aktie. Im Vorjahresquartal hatte Azrieli Group ein EPS von 3,77 ILS je Aktie vermeldet.

In Sachen Umsatz geht 1 Analyst für das vergangene Quartal von 744,6 Millionen ILS aus – eine Minderung von 20,62 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte Azrieli Group einen Umsatz von 938,0 Millionen ILS eingefahren.

In Bezug auf das laufende Fiskaljahr hat 1 Analyst seine Schätzung abgegeben. Der Experte erwartet einen Gewinn von 15,03 ILS je Aktie. Ein Jahr zuvor waren hier 15,57 ILS je Aktie vermeldet worden. Beim Umsatz geht 1 Analyst von insgesamt 3,11 Milliarden ILS aus im Gegensatz zu 3,99 Milliarden ILS Jahresumsatz im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at

