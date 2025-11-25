Azrieli Group Aktie

Azrieli Group für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A0RK78 / ISIN: IL0011194789

25.11.2025 07:01:06

Ausblick: Azrieli Group zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal

Azrieli Group gibt am 26.11.2025 die Zahlen für das am 30.09.2025 abgelaufene Quartal bekannt.

Die Schätzung von 1 Analyst beläuft sich auf 3,29 ILS je Aktie. Im Vorjahresquartal hatte Azrieli Group ein EPS von 3,16 ILS je Aktie vermeldet.

Die Schätzung von 1 Analyst bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal beläuft sich auf 684,4 Millionen ILS – ein Minus von 20,14 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Azrieli Group 857,0 Millionen ILS erwirtschaften konnte.

Für das Fiskaljahr prognostiziert 1 Analyst einen Gewinn je Aktie von 13,59 ILS, gegenüber 12,22 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 1 Analyst auf 2,91 Milliarden ILS geschätzt, nachdem im Vorjahr 3,34 Milliarden ILS erwirtschaftet wurden.

Redaktion finanzen.at

Azrieli Group Ltd.

Azrieli Group Ltd. 103,50

