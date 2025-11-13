Ausblick: Azul öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal

Azul stellt am 14.11.2025 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal vor.

1 Analyst schätzt, dass Azul für das jüngste Quartal einen Gewinn je Aktie von 0,810 BRL vermelden wird. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 0,190 USD je Aktie erwirtschaftet.

Für das abgelaufene Quartal prognostiziert 1 Analyst im Schnitt einen Umsatz von 5,81 Milliarden BRL für Azul, nachdem im Vorjahresquartal ein Umsatz von 925,0 Millionen USD erzielt wurde.

Für das aktuelle Fiskaljahr prognostizieren 2 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 9,17 BRL, gegenüber -14,650 im Vorjahr. Der Umsatz wird von 3 Analysten auf durchschnittlich 22,14 Milliarden BRL geschätzt, nachdem im Vorjahr 3,62 Milliarden USD generiert wurden.

Redaktion finanzen.at