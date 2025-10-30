Azul Aktie
WKN DE: A14L9W / ISIN: US05501U1060
|
30.10.2025 06:21:33
Erste Schätzungen: Azul stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor
Azul wird in der Finanzkonferenz zum Quartalsende voraussichtlich am 14.11.2025 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel öffnen, das am 30.09.2025 abgelaufen ist.
Die Schätzung von 1 Analyst beläuft sich beim EPS auf 0,810 BRL je Aktie. Im Vorjahresquartal hatten noch 0,190 USD je Aktie in den Büchern gestanden.
Laut einer Schätzung von 1 Analyst wird der Umsatz für das abgeschlossene Quartal voraussichtlich 5,81 Milliarden BRL betragen, verglichen mit 925,0 Millionen USD im gleichen Zeitraum des Vorjahres.
Für das laufende Fiskaljahr erwarten 2 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 9,17 BRL, wohingegen im Vorjahr noch -14,650 USD vermeldet worden waren. Auf der Umsatzseite schätzen 3 Analysten im Schnitt, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 22,14 Milliarden BRL erwirtschaftet werden sollen, während es ein Jahr zuvor noch 3,62 Milliarden USD waren.
Redaktion finanzen.at
