AZZ Aktie
WKN: 863132 / ISIN: US0024741045
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12.10.2026 07:01:06
Ausblick: AZZ präsentiert Quartalsergebnisse
AZZ gibt am 13.10.2026 die Zahlen für das am 31.08.2026 abgelaufene Quartal bekannt.
Die Prognosen von 10 Analysten für das im vergangenen Jahresviertel erwirtschaftete EPS belaufen sich auf durchschnittlich 1,86 USD je Aktie gegenüber 2,95 USD je Aktie im Vorjahresquartal.
Den Umsatz betreffend erwarten 9 Analysten einen Zuwachs von 11,06 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal. Hier liegen die Erwartungen bei durchschnittlich 463,4 Millionen USD gegenüber 417,3 Millionen USD im Vorjahrszeitraum.
Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr erwarten 10 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 7,07 USD, während im vorherigen Jahr noch 10,50 USD erwirtschaftet worden waren. In Bezug auf den Umsatz gehen 10 Analysten im Schnitt davon aus, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 1,82 Milliarden USD umgesetzt werden, während es im Vorjahr noch 1,65 Milliarden USD waren.
Redaktion finanzen.at
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