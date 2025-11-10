B3 Aktie
WKN DE: A3DCXA / ISIN: US11778E1064
10.11.2025 07:01:06
Ausblick: B3 vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal
B3 öffnet am 11.11.2025 die Bücher zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal.
7 Analysten gehen im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 0,134 USD aus. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,120 USD erwirtschaftet worden.
Den Umsatz betreffend erwarten 8 Analysten einen Zuwachs von 3,21 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal. Hier liegen die Erwartungen bei durchschnittlich 453,3 Millionen USD gegenüber 439,3 Millionen USD im Vorjahrszeitraum.
Einen Ausblick auf das laufende Fiskaljahr geben 10 Analysten ab. Sie prognostizieren durchschnittlich einen Gewinn von 0,531 USD je Aktie, gegenüber 0,470 USD je Aktie im Vorjahreszeitraum. Den Jahresumsatz sahen 11 Analysten durchschnittlich bei 1,83 Milliarden USD. Im Vorjahr waren 1,76 Milliarden USD erwirtschaftet worden.
Redaktion finanzen.at
