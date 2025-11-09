ETF Anlage mit 500 Euro Prämie! Jetzt OSKAR ETF starten und bis zu 500 Euro Prämie erhalten -W-

Bakkt Aktie

WKN DE: A40AND / ISIN: US05759B3050

09.11.2025 07:01:06

Ausblick: Bakkt präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

Bakkt gibt am 10.11.2025 die Zahlen für das am 30.09.2025 abgelaufene Quartal bekannt.

2 Analysten schätzen im Schnitt, dass Bakkt im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von -0,720 USD je Aktie erwirtschaftet hat. Im Vorjahresviertel waren es noch -0,450 USD je Aktie gewesen.

Die Schätzungen von 2 Analysten bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal belaufen sich durchschnittlich auf 443,0 Millionen USD – ein Plus von 34,88 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Bakkt 328,4 Millionen USD erwirtschaften konnte.

Für das Fiskaljahr erwarten 2 Analysten im Schnitt einen Verlust je Aktie von -2,265 USD im Vergleich zu -7,970 USD im Vorjahreszeitraum. Den Umsatz taxieren 2 Analysten durchschnittlich bei 2,57 Milliarden USD, gegenüber 3,49 Milliarden USD ein Jahr zuvor.

Redaktion finanzen.at

