Bakkt Aktie
WKN DE: A40AND / ISIN: US05759B3050
|
09.11.2025 07:01:06
Ausblick: Bakkt präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel
Bakkt gibt am 10.11.2025 die Zahlen für das am 30.09.2025 abgelaufene Quartal bekannt.
2 Analysten schätzen im Schnitt, dass Bakkt im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von -0,720 USD je Aktie erwirtschaftet hat. Im Vorjahresviertel waren es noch -0,450 USD je Aktie gewesen.
Die Schätzungen von 2 Analysten bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal belaufen sich durchschnittlich auf 443,0 Millionen USD – ein Plus von 34,88 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Bakkt 328,4 Millionen USD erwirtschaften konnte.
Für das Fiskaljahr erwarten 2 Analysten im Schnitt einen Verlust je Aktie von -2,265 USD im Vergleich zu -7,970 USD im Vorjahreszeitraum. Den Umsatz taxieren 2 Analysten durchschnittlich bei 2,57 Milliarden USD, gegenüber 3,49 Milliarden USD ein Jahr zuvor.
Redaktion finanzen.at
