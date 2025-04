Ausblick: Bank of America legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Analysten haben ihre Prognosen für die Bank of America-Bilanz abgegeben.

Bank of America wird am 15.04.2025 Zahlen zum jüngsten Quartal vorlegen, das am 31.03.2025 abgelaufen ist.

18 Analysten gehen in ihren Schätzungen von einem EPS von durchschnittlich 0,817 USD aus. Im letzten Jahr hatte Bank of America einen Gewinn von 0,770 USD je Aktie eingefahren.

Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal erwarten 16 Analysten eine durchschnittliche Verringerung von 45,38 Prozent auf 26,97 Milliarden USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 49,39 Milliarden USD erwirtschaftet worden.

Einen Ausblick auf das laufende Fiskaljahr geben 22 Analysten ab. Sie prognostizieren durchschnittlich einen Gewinn von 3,64 USD je Aktie, gegenüber 3,25 USD je Aktie im Vorjahreszeitraum. Den Jahresumsatz sahen 18 Analysten durchschnittlich bei 108,30 Milliarden USD. Im Vorjahr waren 195,87 Milliarden USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at