Ausblick: Bank of Georgia Group präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

Bank of Georgia Group präsentiert am 20.11.2025 die Bilanzzahlen zum am 30.09.2025 beendeten Jahresviertel.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich laut 1 Analyst für das vergangene Quartal auf 11,02 GEL je Aktie belaufen. Im Vorjahresviertel hatte Bank of Georgia Group 3,32 GBP je Aktie erwirtschaftet.

Die Umsatzschätzungen von 2 Analysten für das letzte Quartal bewegen sich bei 1,05 Milliarden GEL, was einem Umsatz von 429,7 Millionen GBP im Vorjahresviertel gegenübersteht.

4 Analysten geben für das laufende Fiskaljahr Schätzungen von durchschnittlich 46,83 GEL je Aktie aus, das wäre mit Blick auf das Vorjahr ein Gewinn. Damals waren 16,37 GBP je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 5 Analysten im Schnitt für das aktuelle Fiskaljahr von insgesamt 4,18 Milliarden GEL, gegenüber 1,63 Milliarden GBP im Vorjahreszeitraum, aus.

Redaktion finanzen.at