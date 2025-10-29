Ausblick: Bank Polska Kasa Opieki legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Bank Polska Kasa Opieki wird am 30.10.2025 Zahlen zum jüngsten Quartal vorlegen, das am 30.09.2025 abgelaufen ist.

2 Analysten schätzen im Schnitt, dass Bank Polska Kasa Opieki im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 7,10 PLN je Aktie erwirtschaftet hat. Im Vorjahresviertel waren es noch 6,96 PLN je Aktie gewesen.

In Sachen Umsatz gehen 6 Analysten für das vergangene Quartal von durchschnittlich 4,25 Milliarden PLN aus – eine Minderung von 27,19 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte Bank Polska Kasa Opieki einen Umsatz von 5,84 Milliarden PLN eingefahren.

Für das Fiskaljahr prognostizieren 11 Analysten im Durchschnitt einen Gewinn je Aktie von 26,49 PLN, gegenüber 24,29 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 10 Analysten durchschnittlich auf 16,94 Milliarden PLN geschätzt, nachdem im Vorjahr 22,95 Milliarden PLN erwirtschaftet wurden.

Redaktion finanzen.at