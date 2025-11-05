Barfresh Food Group Aktie

WKN DE: A3DRU4 / ISIN: US0675322004

05.11.2025 07:01:06

Ausblick: Barfresh Food Group veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal

Barfresh Food Group wird am 06.11.2025 die Bücher zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel öffnen.

2 Analysten schätzen im Schnitt, dass Barfresh Food Group für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von -0,010 USD vermelden wird. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -0,030 USD je Aktie erwirtschaftet.

2 Analysten gehen beim Umsatz im Schnitt von 4,4 Millionen USD – das würde einem Zuwachs von 19,78 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum entsprechen. Damals waren 3,6 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Beim Ausblick auf das Fiskaljahr gehen 2 Analysten im Schnitt von einem Verlust je Aktie von -0,135 USD aus. Im Vorjahr waren -0,190 USD je Aktie erlöst worden. Auf der Umsatzseite erwarten 2 Analysten im Durchschnitt 13,7 Millionen USD, nachdem im Vorjahr 10,7 Millionen USD in den Büchern gestanden hatten.

Redaktion finanzen.at

Barfresh Food Group Inc Registered Shs 3,18 4,95%

