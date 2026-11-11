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11.11.2026 07:01:06

Ausblick: Bharat Dynamics präsentiert Quartalsergebnisse

Bharat Dynamics gibt am 12.11.2026 die Zahlen für das am 30.09.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

Im Durchschnitt erwarten 2 Analysten einen Quartalsgewinn je Aktie von 5,08 INR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen noch einen Gewinn von 5,89 INR je Aktie vermeldet.

9 Analysten gehen im Schnitt beim Umsatz von 10,29 Milliarden INR – das würde einem Abschlag von 10,26 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum entsprechen. Damals waren 11,47 Milliarden INR erwirtschaftet worden.

Für das Fiskaljahr prognostizieren 16 Analysten im Durchschnitt einen Gewinn je Aktie von 22,47 INR, gegenüber 11,47 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 16 Analysten durchschnittlich auf 42,57 Milliarden INR geschätzt, nachdem im Vorjahr 24,42 Milliarden INR erwirtschaftet wurden.

Redaktion Finanzen.net

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