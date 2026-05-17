Bio-Key International Aktie
WKN DE: A42A70 / ISIN: US09060C6066
|
17.05.2026 07:01:06
Ausblick: Bio-Key International legt Quartalsergebnis vor
Bio-Key International lädt am 18.05.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und wird dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlichen, das am 31.03.2026 endete.
Im Schnitt geht 1 Analyst von einem Verlust von -0,600 USD je Aktie aus. Im Vorjahresviertel waren -1,600 USD je Aktie erzielt worden.
Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum soll Bio-Key International in dem im März abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 36,65 Prozent verbucht haben. Den Umsatz sieht 1 Analyst bei 2,2 Millionen USD im Vergleich zu 1,6 Millionen USD im Vorjahresquartal.
1 Analyst gibt in Bezug auf das laufende Fiskaljahr eine Schätzung von einem Verlust von -2,300 USD je Aktie aus. Im Vorjahr waren -6,900 USD je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz geht 1 Analyst für das aktuelle Fiskaljahr von 9,0 Millionen USD, gegenüber 6,1 Millionen USD im Vorjahreszeitraum, aus.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Bio-Key International Inc Registered Shs
|
07:01
|Ausblick: Bio-Key International legt Quartalsergebnis vor (finanzen.net)
Analysen zu Bio-Key International Inc Registered Shs
Aktien in diesem Artikel
|Bio-Key International Inc Registered Shs
|4,25
|7,87%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerEnttäuschung nach Trump-Xi-Gipfel: ATX geht deutlich schwächer ins Wochenende -- DAX schließt unter 24.000-Punkte-Marke -- Wall Street schwach -- Asiens Börsen letztlich tiefer
Der heimische Markt sowie der deutsche Leitindex zeigten sich vor dem Wochenende mit sehr negativer Tendenz. An der Wall Street ging es am Freitag nach unten. An den Börsen in Asien wurden am Freitag Verluste eingefahren.