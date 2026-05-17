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WKN DE: A42A70 / ISIN: US09060C6066

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17.05.2026 07:01:06

Ausblick: Bio-Key International legt Quartalsergebnis vor

Bio-Key International lädt am 18.05.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und wird dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlichen, das am 31.03.2026 endete.

Im Schnitt geht 1 Analyst von einem Verlust von -0,600 USD je Aktie aus. Im Vorjahresviertel waren -1,600 USD je Aktie erzielt worden.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum soll Bio-Key International in dem im März abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 36,65 Prozent verbucht haben. Den Umsatz sieht 1 Analyst bei 2,2 Millionen USD im Vergleich zu 1,6 Millionen USD im Vorjahresquartal.

1 Analyst gibt in Bezug auf das laufende Fiskaljahr eine Schätzung von einem Verlust von -2,300 USD je Aktie aus. Im Vorjahr waren -6,900 USD je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz geht 1 Analyst für das aktuelle Fiskaljahr von 9,0 Millionen USD, gegenüber 6,1 Millionen USD im Vorjahreszeitraum, aus.

Redaktion finanzen.at

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