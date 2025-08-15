Ausblick: Biolargo vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal

Biolargo präsentiert in der am 15.08.2025 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.06.2025 endete.

1 Analyst geht von einem Verlust je Aktie von -0,010 USD aus. Im Vorjahresquartal waren 0,000 USD je Aktie erwirtschaftet worden.

1 Analyst geht beim Umsatz von 3,5 Millionen USD – das würde einem Abschlag von 30,14 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum entsprechen. Damals waren 5,0 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Für das Fiskaljahr rechnet 1 Analyst mit einem Verlust je Aktie von -0,020 USD, gegenüber -0,010 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 1 Analyst auf 16,0 Millionen USD geschätzt, nachdem im Vorjahr 17,8 Millionen USD generiert wurden.

Redaktion finanzen.at