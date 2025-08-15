Biolargo Aktie

WKN DE: A0MLEC / ISIN: US09065A1007

15.08.2025 07:01:06

Ausblick: Biolargo vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal

Biolargo präsentiert in der am 15.08.2025 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.06.2025 endete.

1 Analyst geht von einem Verlust je Aktie von -0,010 USD aus. Im Vorjahresquartal waren 0,000 USD je Aktie erwirtschaftet worden.

1 Analyst geht beim Umsatz von 3,5 Millionen USD – das würde einem Abschlag von 30,14 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum entsprechen. Damals waren 5,0 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Für das Fiskaljahr rechnet 1 Analyst mit einem Verlust je Aktie von -0,020 USD, gegenüber -0,010 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 1 Analyst auf 16,0 Millionen USD geschätzt, nachdem im Vorjahr 17,8 Millionen USD generiert wurden.

Redaktion finanzen.at

Aktien in diesem Artikel

Biolargo Inc 0,18 0,00% Biolargo Inc

Börse aktuell - Live Ticker

Vor Trump-Putin-Treffen: US-Börsen letztlich kaum verändert -- ATX beendet Handel deutlich im Plus -- DAX schlussendlich fester -- Asiens Börsen letztlich in Rot
Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt konnten am Donnerstag zulegen. Die US-Indizes traten nahezu auf der Stelle. Die asiatischen Börsen bewegten sich am Donnerstag abwärts.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

