Biolargo Aktie
WKN DE: A0MLEC / ISIN: US09065A1007
|
15.08.2025 07:01:06
Ausblick: Biolargo vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal
Biolargo präsentiert in der am 15.08.2025 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.06.2025 endete.
1 Analyst geht von einem Verlust je Aktie von -0,010 USD aus. Im Vorjahresquartal waren 0,000 USD je Aktie erwirtschaftet worden.
1 Analyst geht beim Umsatz von 3,5 Millionen USD – das würde einem Abschlag von 30,14 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum entsprechen. Damals waren 5,0 Millionen USD erwirtschaftet worden.
Für das Fiskaljahr rechnet 1 Analyst mit einem Verlust je Aktie von -0,020 USD, gegenüber -0,010 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 1 Analyst auf 16,0 Millionen USD geschätzt, nachdem im Vorjahr 17,8 Millionen USD generiert wurden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Biolargo Incmehr Nachrichten
|
07:01
|Ausblick: Biolargo vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal (finanzen.net)
|
23.07.25
|EQS-News: Cleantech Innovator BioLargo's Hard Work Is Coming To Fruition (EQS Group)
Analysen zu Biolargo Incmehr Analysen
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Biolargo Inc
|0,18
|0,00%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerVor Trump-Putin-Treffen: US-Börsen letztlich kaum verändert -- ATX beendet Handel deutlich im Plus -- DAX schlussendlich fester -- Asiens Börsen letztlich in Rot
Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt konnten am Donnerstag zulegen. Die US-Indizes traten nahezu auf der Stelle. Die asiatischen Börsen bewegten sich am Donnerstag abwärts.