BioTime Aktie
WKN DE: A2PP89 / ISIN: US53566P1093
|
11.11.2026 07:01:06
Ausblick: BioTime gewährt Anlegern Blick in die Bücher
BioTime lädt am 12.11.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und wird dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlichen, das am 30.09.2026 endete.
7 Analysten erwarten im Schnitt ein Ergebnis je Aktie von -0,029 USD. Das entspräche einem Gewinn von 77,69 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, als -0,130 USD erwirtschaftet wurden.
6 Analysten gehen im Schnitt beim Umsatz von 2,3 Millionen USD – das würde einem Abschlag von 36,96 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum entsprechen. Damals waren 3,7 Millionen USD erwirtschaftet worden.
Die Erwartungen von 7 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Verlust von -0,059 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren -0,280 USD je Aktie erlöst worden. Für den Umsatz rechnen 7 Analysten im Schnitt für das aktuelle Fiskaljahr mit insgesamt 15,2 Millionen USD, gegenüber 14,6 Millionen USD im Vorjahr.
Redaktion Finanzen.net
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu BioTime Inc Registered Shs
|
11.11.26
|Ausblick: BioTime gewährt Anlegern Blick in die Bücher (finanzen.net)
|
05.08.26
|Ausblick: BioTime gewährt Anlegern Blick in die Bücher (finanzen.net)
Analysen zu BioTime Inc Registered Shs
Aktien in diesem Artikel
|BioTime Inc Registered Shs
|0,99
|-0,60%