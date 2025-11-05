Ausblick: BK Technologies zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal

BK Technologies veröffentlicht am 06.11.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel.

Die Prognose von 1 Analyst beläuft sich für das jüngste Jahresviertel auf ein EPS von 0,960 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor hatte bei BK Technologies noch ein Gewinn pro Aktie von 0,630 USD in den Büchern gestanden.

Im abgelaufenen Quartal soll BK Technologies nach der Prognose von 1 Analyst 22,1 Millionen USD umgesetzt haben. Das entspricht einer Steigerung um 9,51 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 20,2 Millionen USD umgesetzt worden.

Die Erwartung von 1 Analyst für das laufende Fiskaljahr beläuft sich auf einen Gewinn von 3,80 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren 2,25 USD je Aktie erlöst worden. Für den Umsatz rechnet 1 Analyst für das aktuelle Fiskaljahr mit insgesamt 83,5 Millionen USD, gegenüber 76,6 Millionen USD im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at