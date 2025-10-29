Ausblick: Blue Owl Capital A präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

Blue Owl Capital A lädt am 30.10.2025 zur Finanzkonferenz und wird dort die Zahlen zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel vorlegen.

15 Analysten erwarten beim EPS im Schnitt einen Gewinn von 0,221 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren 0,040 USD je Aktie erzielt worden.

4 Analysten erwarten auf der Umsatzseite durchschnittlich eine Steigerung von 12,12 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 600,9 Millionen USD. Dementsprechend gehen die Experten bei Blue Owl Capital A für das abgelaufene Quartal im Schnitt von einem Umsatz von 673,7 Millionen USD aus.

Die Prognosen von 16 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn je Aktie von 0,829 USD, gegenüber 0,200 USD je Aktie im Vorjahr. Beim Jahresumsatz erwarten 5 Analysten durchschnittlich 2,65 Milliarden USD im Vergleich zu 2,30 Milliarden USD im vorherigen Jahr.

Redaktion finanzen.at