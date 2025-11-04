Blue Owl Capital Aktie
WKN DE: A2PPPV / ISIN: US69121K1043
|
04.11.2025 07:01:06
Ausblick: Blue Owl Capital präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel
Blue Owl Capital wird am 05.11.2025 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2025 – vorstellen.
Die Schätzungen von 13 Analysten belaufen sich beim EPS auf durchschnittlich 0,397 USD je Aktie. Im Vorjahresquartal hatten noch 0,350 USD je Aktie in den Büchern gestanden.
Blue Owl Capital soll das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 466,9 Millionen USD abgeschlossen haben – davon gehen 12 Analysten durchschnittlich aus. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 33,16 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 350,7 Millionen USD erwirtschaftet worden waren.
Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr gehen 13 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 1,58 USD aus, während im Vorjahreszeitraum 1,53 USD vermeldet worden waren. Beim Umsatz gehen 12 Analysten im Schnitt davon aus, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 1,88 Milliarden USD in den Büchern stehen werden, gegenüber 1,51 Milliarden USD im Vorjahr.
Redaktion finanzen.at
Analysen zu Blue Owl Capitalmehr Analysen
