Blue Owl Technology Finance Corporation Registered Shs Aktie

Blue Owl Technology Finance Corporation Registered Shs für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A419Q6 / ISIN: US0959241060

04.11.2025 07:01:06

Ausblick: Blue Owl Technology Finance präsentiert Quartalsergebnisse

Blue Owl Technology Finance wird am 05.11.2025 Zahlen zum jüngsten Quartal vorlegen, das am 30.09.2025 abgelaufen ist.

7 Analysten schätzen, dass Blue Owl Technology Finance für das jüngste Quartal im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,353 USD vermelden wird. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 0,570 USD je Aktie erwirtschaftet.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum soll Blue Owl Technology Finance in dem im September abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 283,73 Prozent verbucht haben. Den Umsatz sehen 6 Analysten durchschnittlich bei 337,9 Millionen USD im Vergleich zu 88,1 Millionen USD im Vorjahresquartal.

Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr erwarten 7 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 1,44 USD, während im vorherigen Jahr noch 1,52 USD erwirtschaftet worden waren. In Bezug auf den Umsatz gehen 6 Analysten im Schnitt davon aus, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 1,19 Milliarden USD umgesetzt werden, während es im Vorjahr noch 579,8 Millionen USD waren.

Redaktion finanzen.at

Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Aktien in diesem Artikel

Blue Owl Technology Finance Corporation Registered Shs 14,19 -1,05% Blue Owl Technology Finance Corporation Registered Shs

