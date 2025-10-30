Ausblick: BNK Financial legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

BNK Financial wird am 31.10.2025 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlichen, das zum 30.09.2025 abgelaufen ist.

Die Schätzungen von 4 Analysten belaufen sich im Durchschnitt auf 705,51 KRW je Aktie. Im Vorjahresquartal hatte BNK Financial ein EPS von 638,00 KRW je Aktie vermeldet.

Auf der Umsatzseite erwarten 10 Analysten ein Minus von 59,87 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Durchschnittlich prognostizieren die Experten einen Umsatz von 830,69 Milliarden KRW. Im Vorjahreszeitraum waren noch 2.069,98 Milliarden KRW in den Büchern gestanden.

Die Erwartungen von 17 Analysten für das laufende Fiskaljahr gehen von einem durchschnittlichen Gewinn von 2543,59 KRW je Aktie aus. Ein Jahr zuvor waren 2174,00 KRW je Aktie erlöst worden. Beim Umsatz rechnen 14 Analysten für das aktuelle Fiskaljahr im Schnitt mit insgesamt 3.319,81 Milliarden KRW, gegenüber 8.393,87 Milliarden KRW im Vorjahreszeitraum.

