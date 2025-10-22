Boyd Gaming Aktie

Boyd Gaming für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 896499 / ISIN: US1033041013

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Times + Sales
Börsenplätze
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
22.10.2025 07:01:06

Ausblick: Boyd Gaming zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal

Boyd Gaming wird am 23.10.2025 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2025 – vorstellen.

13 Analysten schätzen, dass Boyd Gaming für das jüngste Quartal im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 1,61 USD vermelden wird. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 1,43 USD je Aktie erwirtschaftet.

Das vergangene Quartal soll Boyd Gaming mit einem Umsatz von insgesamt 875,1 Millionen USD abgeschlossen haben – das erwarten 12 Analysten im Durchschnitt. Demnach hätte das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 961,3 Millionen USD erwirtschaftet worden waren, um 8,96 Prozent verringert.

14 Analysten geben für das laufende Fiskaljahr Schätzungen von durchschnittlich 6,97 USD je Aktie aus, das wäre mit Blick auf das Vorjahr ein Gewinn. Damals waren 6,19 USD je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 13 Analysten im Schnitt für das aktuelle Fiskaljahr von insgesamt 3,80 Milliarden USD, gegenüber 3,93 Milliarden USD im Vorjahreszeitraum, aus.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu Boyd Gaming Corp.mehr Nachrichten

Analysen zu Boyd Gaming Corp.mehr Analysen

Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

Boyd Gaming Corp. 70,00 -6,67% Boyd Gaming Corp.

Letzte Top-Ranking Nachrichten

19.10.25 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 42
19.10.25 Gold, Öl & Co. in KW 42: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
18.10.25 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
18.10.25 KW 42: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
17.10.25 KW 42: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche

Börse aktuell - Live Ticker

Entspannung im Handelskonflikt: Dow schlussendlich fester -- ATX und DAX letztlich fester -- Asiens Börsen schließen mit Gewinnen und teils neuen Rekorden
Der heimische Aktienmarkt zeigte sich am Dienstag schließlich etwas höher. Der DAX konnte letztlich ebenso hinzugewinnen. Die US-Börsen notierten uneins. In Fernost dominierten am Dienstag die Bullen das Marktgeschehen.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen