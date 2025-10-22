Ausblick: Boyd Gaming zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal

Boyd Gaming wird am 23.10.2025 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2025 – vorstellen.

13 Analysten schätzen, dass Boyd Gaming für das jüngste Quartal im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 1,61 USD vermelden wird. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 1,43 USD je Aktie erwirtschaftet.

Das vergangene Quartal soll Boyd Gaming mit einem Umsatz von insgesamt 875,1 Millionen USD abgeschlossen haben – das erwarten 12 Analysten im Durchschnitt. Demnach hätte das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 961,3 Millionen USD erwirtschaftet worden waren, um 8,96 Prozent verringert.

14 Analysten geben für das laufende Fiskaljahr Schätzungen von durchschnittlich 6,97 USD je Aktie aus, das wäre mit Blick auf das Vorjahr ein Gewinn. Damals waren 6,19 USD je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 13 Analysten im Schnitt für das aktuelle Fiskaljahr von insgesamt 3,80 Milliarden USD, gegenüber 3,93 Milliarden USD im Vorjahreszeitraum, aus.

Redaktion finanzen.at