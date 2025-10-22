Boyd Gaming Aktie
WKN: 896499 / ISIN: US1033041013
|
22.10.2025 07:01:06
Ausblick: Boyd Gaming zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal
Boyd Gaming wird am 23.10.2025 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2025 – vorstellen.
13 Analysten schätzen, dass Boyd Gaming für das jüngste Quartal im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 1,61 USD vermelden wird. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 1,43 USD je Aktie erwirtschaftet.
Das vergangene Quartal soll Boyd Gaming mit einem Umsatz von insgesamt 875,1 Millionen USD abgeschlossen haben – das erwarten 12 Analysten im Durchschnitt. Demnach hätte das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 961,3 Millionen USD erwirtschaftet worden waren, um 8,96 Prozent verringert.
14 Analysten geben für das laufende Fiskaljahr Schätzungen von durchschnittlich 6,97 USD je Aktie aus, das wäre mit Blick auf das Vorjahr ein Gewinn. Damals waren 6,19 USD je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 13 Analysten im Schnitt für das aktuelle Fiskaljahr von insgesamt 3,80 Milliarden USD, gegenüber 3,93 Milliarden USD im Vorjahreszeitraum, aus.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Boyd Gaming Corp.mehr Nachrichten
|
07:01
|Ausblick: Boyd Gaming zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal (finanzen.net)
|
08.10.25
|Erste Schätzungen: Boyd Gaming stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor (finanzen.net)
|
23.07.25
|Ausblick: Boyd Gaming legt Quartalsergebnis vor (finanzen.net)
|
09.07.25
|Erste Schätzungen: Boyd Gaming gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt (finanzen.net)
|
23.04.25
|Ausblick: Boyd Gaming öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal (finanzen.net)
Analysen zu Boyd Gaming Corp.mehr Analysen
Aktien in diesem Artikel
|Boyd Gaming Corp.
|70,00
|-6,67%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerEntspannung im Handelskonflikt: Dow schlussendlich fester -- ATX und DAX letztlich fester -- Asiens Börsen schließen mit Gewinnen und teils neuen Rekorden
Der heimische Aktienmarkt zeigte sich am Dienstag schließlich etwas höher. Der DAX konnte letztlich ebenso hinzugewinnen. Die US-Börsen notierten uneins. In Fernost dominierten am Dienstag die Bullen das Marktgeschehen.