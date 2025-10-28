Ausblick: BridgeBio Pharma zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

BridgeBio Pharma veröffentlicht am 29.10.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel.

15 Analysten prognostizieren im Schnitt einen Verlust je Aktie von -0,887 USD gegenüber -0,860 USD im Vorjahresquartal.

Die Schätzungen von 16 Analysten bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal belaufen sich durchschnittlich auf 105,7 Millionen USD – ein Plus von 3771,43 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem BridgeBio Pharma 2,7 Millionen USD erwirtschaften konnte.

Beim Ausblick auf das Fiskaljahr belaufen sich die Schätzungen von 15 Analysten im Schnitt auf einen Verlust je Aktie von -3,495 USD, gegenüber -2,880 USD je Aktie im Vorjahr. Auf der Umsatzseite prognostizieren 18 Analysten im Durchschnitt 473,9 Millionen USD, nachdem im Vorjahr 221,9 Millionen USD generiert worden waren.

Redaktion finanzen.at