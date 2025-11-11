Ausblick: Bridgestone legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Bridgestone wird sich am 12.11.2025 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2025 beendeten Quartals äußern.

Die Schätzungen von 3 Analysten gehen beim Ergebnis je Aktie von durchschnittlich 0,365 USD aus. Damit hätte sich das EPS im Verhältnis zum Vorjahresergebnis um 40,38 Prozent erhöht. Damals waren 0,260 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Im abgelaufenen Quartal soll Bridgestone nach den Prognosen von 8 Analysten 7,39 Milliarden USD umgesetzt haben. Das entspricht einer Steigerung um 0,94 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 7,32 Milliarden USD umgesetzt worden.

Der Ausblick von 12 Analysten auf das laufende Fiskaljahr beläuft sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 1,40 USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen einen Gewinn je Aktie von 1,37 USD vermelden können. Auf der Umsatzseite belaufen sich die Erwartungen von 12 Analysten auf durchschnittlich 29,38 Milliarden USD, nachdem im Vorjahr 29,24 Milliarden USD in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.at