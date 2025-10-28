Erste Schätzungen: Bridgestone mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

Bridgestone wird voraussichtlich am 12.11.2025 Zahlen zum jüngsten Quartal vorlegen, das am 30.09.2025 abgelaufen ist.

2 Analysten schätzen, dass Bridgestone für das jüngste Quartal im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,361 USD vermelden wird. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 0,260 USD je Aktie erwirtschaftet.

Die Schätzungen von 7 Analysten bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal belaufen sich durchschnittlich auf 7,39 Milliarden USD – ein Plus von 0,88 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Bridgestone 7,32 Milliarden USD erwirtschaften konnte.

Für das laufende Fiskaljahr erwarten 12 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 1,40 USD, wohingegen im Vorjahr noch 1,37 USD vermeldet worden waren. Auf der Umsatzseite schätzen 12 Analysten im Schnitt, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 29,42 Milliarden USD erwirtschaftet werden sollen, während es ein Jahr zuvor noch 29,24 Milliarden USD waren.

Redaktion finanzen.at